Bursa’da 4 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazada araçların birbirinin üzerine çıktığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Küçüksanayi mevkii İzmir yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 16 AB plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken ani fren yapınca arkadan gelen 3 araç kazaya karıştı. Kazayı fark eden çevredekiler, 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kazada yaralanan Ömer T. ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatılırken, araçların birbirinin üzerine çıktığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.