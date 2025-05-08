Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, mahalle ilkokullarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor. Ziyaretleri sırasında öğrencilerle sohbet eden Yıldırak, öğrencilerin okul ortamına dair görüş ve isteklerini dinledi.

Sarıgöl Alemşahlı İlkokulu’nu ziyaret eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, öğrencilerle birebir sohbet ederken, "Okulunuzda nelerin olmasını istersiniz?" sorusunu yönelttiği öğrencilerdense birbirinden ilginç ve anlamlı yanıtlar aldı. Yıldırak, "Öğrencilerimiz okulda oyun alanı, kitaplık, top, bank gibi ihtiyaçları dile getiriyorlar. Bizler de imkanlarımız doğrultusunda bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Minik öğrencilerimiz okulda eksik gördüklerini samimi şekilde ifade ediyorlar. Ne demişler; çocuktan al haberi." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından okul idarecileriyle bir toplantı gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırak, öğrencilerin dile getirdiği taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti.