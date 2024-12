Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Şemsettin Karahisari Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okul idarecilerinden çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında brifing aldı.

Okulun birimlerinde yaptığı incelemelerin ardından 8’inci sınıf öğrencilerini derslerinde ziyaret eden İl Müdürü Miraç Sünnetci öğrencilerle önce samimi sohbetler gerçekleştirirken akabinde ders içeriğiyle alakalı soru cevap etkinliği yaptı. Öğrencilerin liselere geçiş sistemi sınavı hazırlık sürecinde olduklarını belirten İl Müdürü Sünnetci, “Bu sene sizler, aileleriniz ve bizler için önemli ve heyecanlı bir yıl. 8 yıllık eğitim hayatınızdaki bilgi, deneyim ve tecrübelerinizi ortaya koyacağınız bu süreçte bizler her adımda sizlerin yanınızdayız. Aileniz, öğretmenleriniz, idarecileriniz ve bizler sizleri her adımınızda destekleyeceğiz. Sizlerin hayallerinizdeki bir üst öğrenime yerleşmeniz için her türlü destek ve motivasyonu sağlayacağımızdan emin olabilirsiz. Gözlerinizdeki eğitim aşkını görüyor ve geleceğimizi sizler gibi gençlere emanet edecek olmanın verdiği huzurla buradan ayrılıyorum. Yetişmenizde emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilerimize de teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.