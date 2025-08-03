Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Bozan köyünde İl Özel İdaresi tarafından uzun süredir devam eden içme suyu sorunu, yapılan sondaj çalışmasıyla çözüme kavuştu. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda köy halkının ihtiyacını karşılayacak miktarda temiz içme suyu kaynağına ulaşıldı.

Sondaj çalışmaları, Bozan köyünden hayırsever iş insanı Ferhat Bektaş’ın destekleri ile yürütüldü. Sondaj yapılacak alanın tespiti Şemsettin Yiğit tarafından gerçekleştirilirken, kazı ve teknik çalışmalar Mehmet Yiğit tarafından üstlenildi. Çalışmalar süresince Bozan köyü halkı da su tankeri desteğiyle katkıda bulundu.

Bozan Köyü Muhtarı Hüseyin Dilek, proje sonunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Seçim öncesinde söz verdiğimiz hizmetlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Köyümüz için hayırlı olsun" dedi.

Köy sakinleri de yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.