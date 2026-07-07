Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kısa süre önce faaliyetlerine başlayan Tüm Emekliler Derneği, üye sayısını artırmak ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla ilçenin dört farklı noktasında stant açtı.

Dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından Kapalı Pazar Yeri, Eski Belediye önü, Dört Yol Kavşağı ve Cumhuriyet Parkı önünde kurulan stantlarda emekliler ve vatandaşlarla bir araya gelinerek derneğin kuruluş amacı ile hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler hakkında bilgi veriliyor.

Yoğun ilgi gören stantlarda bugüne kadar yaklaşık 40 yeni üye kaydı alınırken, derneğin toplam üye sayısının 150'ye yaklaştığı öğrenildi. Dernek yetkilileri, önümüzdeki günlerde Sandıklı'nın farklı noktalarının yanı sıra Kızılören ve Hocalar ilçelerinde de tanıtım ve üye kayıt stantları açmayı planladıklarını ifade etti.

Tüm Emekliler Derneği Sandıklı Şube Başkanı Ramazan Yıldırım ise tüm emeklileri derneğe üye olmaya ve stantları ziyaret etmeye davet etti.