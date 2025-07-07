Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı Gizem Bayguş, eğitimlerine devam eden Kur’an Kursu öğrencilerini ziyaret ederek, eğitimlerine katıldı.

İlçe müftülüğü bünyesinde açılan ve yaz boyunca sürecek olan kurslarda eğitim alan çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Bayguş, hem öğrencilerle sohbet etti hem de eğitim ortamını yerinde inceledi. Ziyarette öğrencilerin derslerine katılan Kaymakam Bayguş, çocuklara başarılar dileyerek onların dini ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayan bu tür faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Bayguş, milli ve manevi değerlerle yetişen nesillerin geleceğimizin teminatı olduğunu ifade etti. Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafları çekildi.