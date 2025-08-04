Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki kişi arasında telefonda başlayan tartışma sokak ortasında silahlı kavgaya dönüştü, olayda bir kişi öldü.

Olay, Şuhut ilçesi Çakırözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K., ile Mustafa Sözen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., sokak ortasında Sözen’e tüfekle ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Mustafa Sözen, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Sözen burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, şüpheli E.K., ise gözaltına alındı.