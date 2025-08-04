Ege İhracatçı Birlikleri, 2025 yılının Ocak ve Haziran döneminde 1 milyar 60 milyon TL’lik devlet desteğinin ihracatçılara ulaşmasına aracılık etti.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri, 2024 yılının ilk yarısında 563 milyon 262 bin TL’lik devlet yardımının ihracatçılara ulaşmasını sağlamıştı. EİB’nin aracılık ettiği devlet yardımlarında yüzde 88’lik artış meydana geldi.

2025 yılının ilk yarısında 1 milyar 60 milyon TL’lik devlet yardımından yararlanan Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 9 milyar 22 milyon dolarlık ihracata imza attılar.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçı firmalar yüksek enflasyon, yüksek faiz, düşük kur sarmalında ihraç pazarlarında rakipleriyle rekabette zorlanırken, devlet yardımlarının ihracatçılara can suyu olduğunun altını çizdi.

Ticaret Bakanlığı bütçesinde 2025 yılı için ihracatçılara 33 milyar TL’lik devlet yardımı yapılması için kaynak ayrıldığını paylaşan Eskinazi, bu bütçenin tamamının kullanılması için yoğun bir mesai verdiklerini dile getirdi.

İHRACATIMIZIN YÜZDE 1’İ ORANINDA DESTEKLER ARTIRILMALI

“Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde en kalabalık ekip devlet yardımları departmanımız” diyen Eskinazi, “2024 yılının ocak – haziran döneminde 1.326 firma ve iş birliği kuruluşumuz devlet desteklerinden yararlanmışken, 2025 yılında 1.704 firma ve iş birliği kuruluşumuzun devlet destekleri başvurularını sonuçlandırdık. Ege Bölgesi’ndeki tüm illerimizde düzenlediğimiz “Ege İş Dünyası Buluşmaları” toplantı serimizin sonunda devlet yardımlarından yararlanan firma sayımızda yüzde 29 artışı mutluluk verici. Küresel rekabetin çetinleştiği süreçte ihracatçılarımıza yıllık ihracatımızın yüzde 1’i tutarında devlet desteği verilmesi talebimizi yineliyoruz” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2024 yılında 1 milyar 261 milyon TL’lik devlet yardımının ihracatçı firmalara ve iş birliği kuruluşlarına ulaşmasında aracılık etmişti.

Ticaret Bakanlığı ihracatçılara 16 kalemde devlet yardımları verirken, 2025 yılının ilk yarısında Ege İhracatçı Birlikleri’nin aracılık ettiği desteklerde ilk sırayı 389 milyon 780 bin TL’yle yurtdışı fuar katılımı aldı. TURQUALITY destek tutarı 207 milyon 936 TL ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada 180 milyon 39 bin TL’yle tarım destekleri sıralandı.

Yurt içi fuar katılım desteği 86 milyon 952 bin TL, pazara giriş desteği 79 milyon 552 bin TL, birim kira desteği 42 milyon 142 bin TL ve sektörel heyetler desteği 29 milyon 202 bin TL, E-İhracat desteği 18 milyon 330 bin TL şeklinde sıralandı.