Ankara’nın Elmadağ ilçesinde ağaca çarpan otomobil alev aldı. Otomobil sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, otomobiliyle köy yolunda seyreden H.K., ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. Kazanın ardından otomobilden çıkan H.K.’nın burnu bile kanamazken araç alev aldı. Sürücü H.K.’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk incelemeleri sonucu sürücünün durumunun iyi olduğu belirlenirken itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.