Manisa’nın Selendi ilçesinde eğitim gören farklı okullardaki öğrencilere trafik ekiplerince trafik eğitimi verildi.

Selendi İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde öğrencilere yönelik yürütülen eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu çerçevede trafik ekipleri, ilçe merkez okullarında eğitimlerine devam eden öğrencilere trafik eğitimi verildi. Ekiplerce ’Önce yaya’ eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde nasıl hareket edileceği gösterildi. Öğrenciler de merak ettikleri konuları trafik ekiplerine sorarak bilgi sahibi oldu.