Cumhuriyet Mahallesi Sosyo-Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim programında, Kütahya’nın çeşitli mahallelerinden vatandaşlar bir araya gelerek afetlere hazırlık ve çevre duyarlılığı konularında bilgilendirildi.

Cumhuriyet, Yunusemre, Yenidoğan, 75. Yıl ve Fatih mahallelerinden katılım sağlayan vatandaşlarla afet anında doğru davranış biçimlerinin nasıl olması gerektiği anlatıldı, katılımcıların soruları yanıtlandı.

Program, daha bilinçli bir toplum ve yaşanabilir bir çevre hedefiyle vatandaşların duyarlılığını artırmayı amaçlıyor. Çevreye duyarlı bir Kütahya için bu tür çalışmaların devam edeceği vurgulandı.