Tavşanlı 15 Temmuz Fen Lisesinde yapılan Ulusal Robotav Robot yarışmasında Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulu Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti.

Ulusal Robotav Robot yarışmasında Geri Dönüşümden Robota kategorisinde 50 grubun katıldığı yarışmada Ahteri İmam Hatip Ortaokulu Jetgiller takımı Talha Çelik ve İkra Nur Göbet Türkiye 2. si oldu. 32 grubun katıldığı Hızlı Çizgi İzleyen kategorisinde de Anka takımı Zehra Namlı ve Hafize Nur İşlek Türkiye üçüncüsü oldu.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, başarılarından dolayı öğrencileri ve Bilişim Teknolojileri öğretmeni Gülşah Kırcın‘ı tebrik etti.