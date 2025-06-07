Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeşilköy’de düzenlenen geleneksel "Deve Şenliği", bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve bir süredir yapılmayan şenlik, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Deve kostümünün köy sokaklarını dolaşarak ev ev ziyaret ettiği etkinlikte, köylüler hediyeler ve nakit yardımlarını geleneksel "deve"ye teslim etti. Toplanan yardımlar, köyün ortak ihtiyaçları için kullanılmak üzere değerlendiriliyor.

Davul-zurna eşliğinde gerçekleşen kortejde dikkat çekici kostümler yer alırken, Nasrettin Hoca, Gelin-Damat ve Üç Etek gibi geleneksel tiplemeler de katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Gelin rolünün yine erkeklerce canlandırılması ise izleyenleri güldürdü.

Köy gençlerinin büyük katkı sunduğu etkinlikte, kostüm tasarımı ve organizasyonun yanı sıra teknik detaylar da gençler tarafından üstlenildi. Bu sayede Yeşilköy, bir geceliğine adeta bir karnaval alanına dönüştü.

Etkinliğin mimarlarından Muhtar Mehmet Karagöz, "Birkaç yıl ara verilmişti. Bu geleneği yeniden başlatarak hem geçmişimize sahip çıkmak hem de geleceğe iz bırakmak istedik. Yardımlaşma, eğlence ve birlik duygusunu bir araya getirdik. Katılım bizi çok mutlu etti" dedi.

Etkinlik sonrası toplanan yardımların, ertesi gün köy kahvehanesinde açık artırma ile satıldığı, elde edilen gelirin ise köy için sürdürülebilir katkıya dönüştüğü belirtildi.