Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen "DPÜ’de Aizanoi: Tarih, Kültür ve Turizm" başlıklı çalıştayda, ilçenin tarihi mirası ve turizm potansiyeli detaylı bir şekilde ele alındı.

Çalıştaya, Kaymakam Murat Ak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Eray Acar, Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Burhan Bahçe, Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Nur Sır Dündar ilçe protokol üyeleri, sanatçılar, akademisyenler, üniversite personeli ve öğrenciler katılım sağladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, Aizanoi’nin bölge için taşıdığı tarihi ve kültürel değerin korunması ve tanıtılması konusundaki belediye çalışmalarına dikkat çekerek, Belediye olarak turizmin gelişimi ve Aizanoi’nin daha geniş kitlelere ulaşması için projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Çalıştaya ilçenin kültürel mirasının sürdürülebilir korunması, turizm altyapısının güçlendirilmesi ve akademik destekle bölgeye katkı sağlanması noktasında önemli değerlendirmeler yapıldı.