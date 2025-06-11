Kütahya’da, sol elinin dördüncü ve beşinci parmaklarında "tam kat kesi" olarak tabir edilen derin bir yaralanmayla Kütahya Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran 80 yaşındaki Faruk Selvi’nin parmakları, yapılan başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Hastaneye başvuran hastanın yapılan ilk muayenesinde damar, sinir ve tendon yapılarında ciddi hasar tespit edildi. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği tarafından acilen değerlendirilen hasta, parmaklarını kaybetme riskine karşı vakit kaybetmeden ameliyata alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kaan Öner, "Yapmış olduğumuz cerrahi operasyon sonrası hastamızın şu an parmak dolaşımları gayet iyi. Erken dönemde herhangi bir komplikasyon yaşamadık. Hastamızın da artık taburculuğunu planlıyoruz. İlerleyen dönemde yapılacak olan fizik tedaviyle birlikte fonksiyonlarının tamamını geri kazanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.