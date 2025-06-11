Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliğe Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile KÜTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Okulun fuaye alanında kurulan stantlarda firmaların temsilcileri, öğrencilere üretim süreçleri, staj ve iş imkanları hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, firmaların faaliyet alanlarını yakından tanıma fırsatı bulurken, yetkililere merak ettikleri soruları sorma imkânı da yakaladı.

Etkinlik kapsamında İş Kurumu Müdürlüğü tarafından "Doğru CV Nasıl Doldurulur?" başlıklı bir seminer düzenlendi. Seminere katılan öğrencilere etkili bir özgeçmişin nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı. Öğrenciler, iş başvurularında dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenirken, firmalar da gençlerin CV’lerini toplayarak ilerleyen süreçte değerlendirmek üzere kayıt altına aldı.

Programın son bölümünde, öğrencilerin sanayi ortamını yerinde görmeleri amacıyla NG Makine fabrikasına teknik gezi düzenlendi. Fabrika yetkilileri, öğrencilere üretim hatlarını gezdirerek kullanılan makine ve ekipmanlar hakkında detaylı bilgi verdi. Böylece öğrenciler, teorik bilgilerini pratikle pekiştirerek sanayideki çalışma ortamını yakından tanıma fırsatı elde etti.