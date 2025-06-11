Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmek amacıyla Kütahya’da ilkokul öğrencilerine yönelik "1 Kural, 1 Ömür" temasıyla düzenlenen resim yarışmasında Hisarcık Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Cemre Kurt il birincisi oldu.

Trafik kazalarının önlenmesinde, küçük yaşlardan itibaren verilecek eğitimin ve oluşturulacak farkındalığın büyük önem taşıdığını belirten Atatürk İlkokulu Müdürü Pelin Solak, "1 Kural, 1 Ömür" temasıyla düzenlenen resim yarışmasında il birincisi olan Cemre Kurt’u ve emek veren Sınıf Öğretmeni Cavit Özçil’i tebrik etti.

"1 Kural, 1 Ömür" temasıyla hayata geçirilen resim yarışması ilkokul çağındaki çocukların trafik güvenliği konusunda erken yaşta bilinçlenmesini hedefliyor.