Dünya turuna çıkan Alman bisikletçi Tamino Rexhause, Konya’nın Karapınar ilçesinde mola verdi.

Almanya’dan başladığı yolculuğunda birçok Avrupa ülkesini geçerek Türkiye’ye ulaşan Tamino Rexhause, Karapınar’da iki gün geçirerek Meke Gölü ve Acıgöl’ün eşsiz doğasının keyfini çıkardı. Avusturya, İtalya, Slovakya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan’dan geçerek Türkiye’ye gelen Alman bisikletçi, İzmir, Selçuk, Isparta ve Alanya’yı gezdikten sonra Karapınar’a ulaştı. Meke Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapan, Acıgöl’de yüzerek serinleyen Rexhause, göllerin çevresini bisikletle dolaşarak bölgeyi keşfetti. 61 günde 4 bin 764 kilometre pedal çevirdiğini belirten Rexhause, bisikletle seyahatin kendisi için en ideal hızda olduğunu söyledi. Gittiği ülkelerde kamp yaptığını ve insanlarla doğrudan iletişim kurarak kültürleri yakından tanıdığını belirten gezgin, Türkiye’de özellikle insanların misafirperverliğinden çok etkilendiğini vurguladı. Türkiye’nin doğasını ve özellikle dağlarını çok sevdiğini ifade eden Rexhause, Karapınar’dan sonra Kapadokya’yı gezmeyi planladığını söyledi. Türkiye’deki yolculuğunu Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan rotasıyla sürdürmeyi hedefleyen Alman gezgin, Karapınar’da unutulmaz hatıralarla ayrıldığını belirtti.