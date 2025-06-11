TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kütahya Bürosu’nu ziyaret etti. Yerel medya kuruluşlarına yönelik ziyaretler kapsamında gerçekleşen görüşmede, kent ve ilçe bazında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Kütahya Belediyesi’ne yönelik eleştirilerde bulunan Biçer, belediyenin hizmet üretmekte yetersiz kaldığını ifade etti. Kütahya’daki parklar, pazar yerleri, cadde ve sokakların mevcut durumunun vatandaşlar tarafından açıkça görüldüğünü belirten Biçer, "Ne yazık ki işler acısı bir tabloyla karşı karşıyayız. Belediye halkla diyaloğunu geliştirmeli, dilini düzeltmeli" dedi.

Yakın zamanda hayvan pazarındaki padoklarla ilgili yaşanan tartışmaların ve Belediye Meclisi toplantısındaki su fiyatı görüşmeleri sırasında Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin söylemlerinin kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu dile getiren Biçer, "Tehditvari ifadeler ve gerilimi artıran tutumlar hoş karşılanmıyor" diye konuştu.

Personel işten çıkarmaları ve ardından CHP’ye yakın isimlerin göreve getirilmesini eleştiren Biçer, belediyeciliğin partiler üstü bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Biçer, "Bir belediye başkanının göreve başladığı gün rozetini çıkararak sadece şehri ve halkı için çalışması gerekir. Ancak sosyal demokrat bir kadrolaşma ile karşı karşıyayız. Bu durum kamuoyunda ciddi rahatsızlık oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"AK Parti engelleme değil, destek vermektedir"

CHP’li belediye yönetiminin sıkça dile getirdiği "AK Parti projelere engel oluyor" söylemini de reddeden Biçer, "Belediyenin, şehrin menfaatine olan her işinde yanında olduğumuzu zaten ilk ziyaretimizde beyan ettik. Ancak halkın yararına olmayan hiçbir projeye destek vermemiz beklenmemelidir" dedi.

Çarşamba ve Cumartesi pazarlarıyla ilgili alınan yeni kararları da eleştiren Biçer, yaşlılar ve dezavantajlı grupların erişim sorunlarına dikkat çekti. Bu konuda belediyeden bir çözüm önerisi gelmediğini, ancak AK Parti grubunun konuyu değerlendirdiğini ve halkın lehine bir çözüm formüle etmeye çalıştığını ifade etti.

Son olarak Kütahya’nın hızlı tren beklentisine de değinen Milletvekili Adil Biçer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan takvimin takip edildiğini belirterek, "Kütahya’nın kültürel, turistik ve sanayi potansiyeli için hızlı tren elzemdir. Bu konuda kararlılıkla takipçi olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.