Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi, geleceğin mühendislerine ev sahipliği yaparak teknoloji ve heyecanın merkezi haline geldi. Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Geleneksel Robot Yarışması ROBOTAV, Türkiye’nin dört bir yanından 500’ün üzerinde öğrenciyi ağırladı.

Tavşanlı Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda önemli isim katılarak gençlerin bilim ve mühendislik tutkusuna ortak oldu.

3 ortaokul ve 3 lise kategorisinde düzenlenen ve toplamda 100 bin TL ödül dağıtılan yarışma, izleyicilere görsel bir şölen sundu. Öğrencilerin hünerleri ve takım çalışmalarını sergilediği robotlar, büyük beğeni topladı. Farklı şehirlerden gelen takımlar arasındaki rekabetin yanı sıra, dostluk ve işbirliği de ön plana çıktı. Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreni öncesi 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Müdürü Özay Ünal açılış konuşması gerçekleştirdi.

Protokol üyeleri tarafından dereceye giren okullara ödülleri takdim edilirken, yarışma sonunda salonda büyük bir gurur ve coşku hakimdi. ROBOTAV, sadece bir yarışma olmanın ötesinde, gençlerin hayallerini teknolojiyle buluşturabilecekleri güçlü bir platform olarak akıllarda yer etti. Yarışmada başarılı olan öğrenciler, mutluluklarını dile getirerek okullarını daha iyi derecelerle temsil etme isteklerini ifade ettiler.