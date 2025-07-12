Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, "2025 Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde bulunan tüm hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri, anne sütü uygulamaları ve bebek dostu hizmetler açısından titizlikle değerlendiriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde yürütülen denetimlerin amacı, anne sütü kullanımını teşvik etmek ve sağlık kuruluşlarında bebek dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak olduğu belirtildi. Yetkililer, anne sütü ile beslenmenin çocuk sağlığı açısından önemine dikkat çekerek, bu doğrultuda sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.