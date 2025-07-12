Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın başkanlığında yapılan toplantıda, gündemdeki konular ele alındı.

Toplantıda, TOBB Nefes Kredisi Uygulaması konusu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Erzurum Teknik Üniversitesi ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine özel yüksek lisans ve doktora programına yönelik imzalanan iş birliği protokolünün detayları görüşüldü. Eylül 2025’te İtalya’da gerçekleşecek olan Türkiye - AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD II) hakkında yönetim kurulu üyeleri bilgilendirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan "Komisyon Kararı Tebliği" konulu yazı hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden "Trafik Tescil İşlem Ücretleri" konulu gönderilen yazı değerlendirildi.

Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi.