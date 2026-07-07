Erzurum Barosu avukatlarından Hasan Polatkan Atalay tarafından kurulan Atalay Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Erzurum Kızılay İş Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa hukuk camiası, siyaset, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Erzurum'un tanınmış esnaflarından, Vehip Atalay Kitapsarayı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Atalay'ın oğlu olan Avukat Hasan Polatkan Atalay'ın meslek yaşamında önemli bir adım attığı açılış törenine; Erzurum Barosu Başkanı Av. Mesut Öner, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Hikmet Karaca, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, CHP Erzurum İl Başkanı Mahmut Edebali, baro yönetim kurulu üyeleri, avukatlar, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aile dostları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Erzurum Barosu Başkanı Av. Mesut Öner, genç meslektaşı Hasan Polatkan Atalay'ın bilgi birikimi ve mesleki donanımına güvendiğini belirterek şunları söyledi: 'Genç meslektaşımıza başarılar diliyorum. Erzurum, başlangıçların şehridir. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu kadim şehirde adalet adına hizmet verecek her hukukçu büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Hasan Polatkan Atalay'ın hukuk bilgisine, mesleki birikimine ve karakterine güveniyorum. Erzurum Barosu olarak tüm meslektaşlarımızın yanında olduğumuz gibi kendisinin de her zaman yanında olacağız. Yeni hukuk bürosunun hayırlı olmasını diliyorum.'

Açılışta duygularını paylaşan Avukat Hasan Polatkan Atalay ise, meslek hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşadığını belirterek kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Atalay konuşmasında, 'Bugün benim için hem çok heyecanlı hem de gurur verici bir gün. Hukukun üstünlüğüne, adalet ilkesine ve güven esasına bağlı bir anlayışla hizmet vermek amacıyla çıktığım bu yolda, açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan Baro Başkanımıza, değerli büyüklerimize, meslektaşlarıma, dostlarıma ve sosyal medya üzerinden iyi dileklerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu ilgi ve destek, bana daha büyük sorumluluk yüklüyor. Erzurum'da vatandaşlarımıza en iyi hukuki hizmeti sunabilmek için var gücümle çalışacağım.' ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesildi ve Atalay Hukuk ve Danışmanlık Bürosu resmen hizmete başladı. Davetliler daha sonra büroyu ziyaret ederek Hasan Polatkan Atalay'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Açılış programı, ikramların ardından sona erdi.