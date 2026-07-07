Aras Elektrik, hizmet kalitesini artırmak ve tüketicilere daha hızlı çözümler sunmak amacıyla Erzurum'un Çat ilçesinde mevcut İşletme Şefliğini yeni hizmet binasına taşıdı.

Şirketin hizmet ağını güçlendirmeye yönelik yatırımları kapsamında hizmet vermeye başlayan yeni bina ile ilçede yürütülen abonelik işlemleri, bakım, onarım, yatırım ve ihbarlara müdahale çalışmalarının daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Modern hizmet binası sayesinde ekiplerin saha operasyonları daha verimli hale gelirken, tüketicilere daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması amaçlanıyor.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, elektrik dağıtım hizmetlerinde erişilebilirliğin ve hızlı müdahalenin büyük önem taşıdığını belirterek, 'Çat ilçemizde yer alan İşletme Şefliğimizi yeni hizmet binasına taşıyarak hem çalışma koşullarımızı iyileştirdik hem de bölgemize daha yakın, daha hızlı ve daha etkin hizmet sunacak bir altyapı oluşturduk. Tüketicilerimizin memnuniyetini artıracak bu yatırım, aynı zamanda saha operasyonlarımızın verimliliğine de önemli katkı sağlayacaktır' dedi.

İşletme Şefliği'nin yeni hizmet binasında faaliyetlerine devam etmesiyle birlikte ilçedeki enerji nakil hattı çalışmaları ve yatırım projelerinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Böylece enerji arz sürekliliğinin artırılması ve olası arızalara daha kısa sürede müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Aras EDAŞ, tüketici odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda bölgedeki yatırımlarını sürdürürken, güçlü saha organizasyonu ve modern altyapısıyla Erzurum genelinde kaliteli, kesintisiz ve güvenli enerji dağıtım hizmeti sunmaya devam ediyor.