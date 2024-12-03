Aydın’ın Nazilli ilçesinde diş hekimleri ve tıbbi sekreterler ile bir araya gelerek günlerini kutlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, birlikte çalışma ve dayanışma vurgusu yaparak, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, "Diş Hekimleri Günü" ve "Tıbbi Sekreterler Günü" dolayısıyla Nazilli’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Nazilli Devlet Hastanesi’nde düzenlenen programa Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Selman Özmen, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Mehmet Çıbık, Öz Sağlık İş Sendikası Aydın Şube Başkan Vekili Bülent Aksoy, Başkan Yardımcısı Kenan Sağınç, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı. Müdür Şenkul, Nazilli Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreterlerle bir araya gelerek onların gününü kutladı. Çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Şenkul; "Hepimiz bir olmalı ve birlikte çalışmalıyız. Sizler sağlık sisteminin en kıymetli parçalarından birisiniz. Sağlık sisteminin düzgün işleyebilmesi, hasta memnuniyetinin sağlanabilmesi ve verimli bir hizmet sunulabilmesi adına gösterdiğiniz özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bizler hep birlikte bir aileyiz" dedi.

Ayrıca Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, burada diş hekimleri ve tıbbi sekreterlerle buluştu. Diş hekimlerinin gününü tebrik eden Şenkul, ağız ve diş sağlığı alanında yaptıkları özverili çalışmalar için teşekkür etti. Tıbbi sekreterlerin gününü de kutlayan Şenkul, sağlık sistemindeki önemli rollerine dikkat çekerek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Her iki ziyarette de sağlık çalışanlarıyla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, birlikte çalışma ve dayanışma vurgusu yaparak sağlık hizmetlerinin başarısında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.