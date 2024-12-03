Hisarcık Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Başkanı Öğr. Gör. Sezai Bülbül tarafından öğrencilerinin okumakta olduğu, “Muhasebe Meslek Hukuku ve Etiği-Kariyer Planlama” çerçevesinde Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına teknik gezi düzenlendi.

Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına düzenlenen gezide Oda Başkanı Mustafa Mıdık tarafından öğrencilere muhasebe mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, meslek mensubundan beklentiler, muhasebe mesleğinin geleceği, muhasebe staj başlangıç sınavları, staj uygulamaları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca öğrencilerin kariyer planlamalarında muhasebe mesleğinin çok önemli bir yeri olduğu, geçmişte, günümüzde ve gelecekte de muhasebe meslek mensubu unvanlarının (SMMM, YMM) çok değerli birer kariyer unvanları olduğu ve tüm bankacılık ve sigortacılık programı öğrencisi olarak hedeflerinde olması gerektiğinin önemine vurgu yapıldı.

Uşak SMMM Oda Başkanı Mustafa Mıdık, öğrencilere, “Hangi mesleği yaparsanız yapın, işinizi doğru yapın, disiplinli olun ve kendinize güvenin. Muhakkak yabancı dilinizi geliştirin ve bilgisayar programlarını muhakkak öğrenin. Muhasebe mesleğinde başarılı olmak istiyorsanız muhakkak mevzuata hakim olmanız ve bu amaçla sürekli güncel mevzuat değişikliklerini takip etmeniz gerekmektedir” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Başkan Mıdık, etkinliğe katılan tüm öğrencileri birer SMMM adayı olarak gördüklerini ifade ederek meslek mensubu olmak isteyen bireylere her zaman staj ve işyeri eğitimi konusunda meslek mensubu büroları, orta ve büyük ölçekli işletmelerde yer bulmaları konusunda yardımcı olduklarını ve Uşak’da bu alanda çok büyük yardımcı muhasebe meslek elemanına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Etkinliğin sonunda Öğretim Görevlisi Sezai Bülbül, Uşak SMMM Oda Başkanı Mustafa Mıdık ve yönetimine öğrencilere verdikleri bilgi ve göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.