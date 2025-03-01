Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Tarım, Orman İlçe Müdürü olarak görev yapan Dr. Taner Bozbek’in annesi Nazik Bozbe (79) hayatını kaybetti.
Sultanhisar Tarım, Orman İlçe Müdürü Dr.Taner Bozbek’in yaklaşık 21 gündür Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan 79 yaşındaki 2 çocuk, 4 torun sahibi annesi Nazik Bozbek hayatını kaybetti. Nazik Bozbek Atça Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Atça Bayramyeri Camiinde düzenlenen cenaze törenine Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, ilçe müdürleri, mesai arkadaşları, Bozbek Ailesi ve yakınları katıldı. Helallik alınmasının ardından merhume Nazik Bozbek’in cenazesi Atça Çomaklı Mezarlığına defnedildi.