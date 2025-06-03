Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, İl Müdür Yardımcısı Mahmut Nedim Baybatmaz ile birlikte Sincik ilçesini ziyaret ederek bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu’nu makamında ziyaret eden İl Müdürü Akkan, ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyeli üzerine istişarelerde bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel ile de bir araya gelen Akkan, çiftçilerin talepleri ve tarım sektöründeki güncel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü de ziyaret eden İl Müdürü Akkan, burada görevli personel ile bir araya gelerek ilçedeki tarımsal faaliyetler ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sincik ilçesinde arıcılığın ve tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında üreticilere yönelik ekipman dağıtım töreni de düzenlendi.

Törende, 42 arıcıya, her birine 10’ar adet olmak üzere toplam 420 adet kovan, 20 arıcıya 20 adet bal sağım makinesi, 10 çiftçiye ise 10 adet üzüm sıkma makinesi teslim edildi.

Teslim edilen ekipmanlarla üreticilerin faaliyetlerine katkı sağlanması ve bölgedeki tarımsal üretimin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. İl Müdürü Akkan, üreticilere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak desteklerin devam edeceğini belirtti.