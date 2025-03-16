Bursa'nın Mudanya ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan çocukların gelişim süreçlerini desteklemek ve annelerine sosyal ve ekonomik fırsatlar sunmak amacıyla Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri projesi hayata geçirilecek. Akademinin ilk pilot mahalleleri Çekrice, Çağrışan, Göynüklü ve Mürsel kırsalı olacak.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, sosyal belediyecilik ve fırsat eşitliğini önceleyen hizmet hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atma kararı aldı.



Merkez dışında kalan mahallelerde 3-5 yaş aralığındaki çocukların gelişimine katkı sağlamak, ailelerinin sosyo-ekonomik durumuna destek vermek hedefiyle “Köy Akademisi Çocuk Merkezleri”ni hayata geçireceklerini duyuran Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, çocukların öğrenme, beceri kazanma, grup faaliyetlerine katılma ve okula hazırlanma süreçlerine destek sağlamak amacıyla bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Köy Akademisi projesinin ilk pilot mahallelerini açıkladı.

Proje kapsamında açılacak atölyelerde, çocuklar için yaratıcı ve destekleyici etkinlikler düzenlenirken, annelerin sosyalleşmesi ve istihdama katılımı açısından da yeni fırsatlar oluşturulmasının hedeflendiğini kaydeden Başkan Dalgıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılışları yapılması planlanan Çocuk Merkezleri ilk aşamada Mirzaoba, Çekrice, Çağrışan, Göynüklü ve Mürsel Mahallelerinde kapılarını açacağını duyurdu.

Projenin ilk merkezi Mirzaoba’da faaliyete geçtiğini ve çocukları kabul etmeye başladıklarını belirten Başkan Dalgıç, buradaki çocuklar, aileler ve görevli personelle bir araya geldi.

Mirzaoba Mahallesi Muhtarı Şenol Durgut'un da hazır bulunduğu ziyarette Köy Akademisi Çocuk Merkezi projesiyle ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Dalgıç, bu sayeden hem çocukların gelişimine katkı sunulacağını, hem de annelere sosyal destek sağlayarak ailelerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.