Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, tandır evinde çıkan yangın korkuya neden olurken, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın, ilçenin İpek mahallesinde ikamet eden Necmettin Özer’e ait tandır evi ve odunlukta iftar vakti çıktı.

Tandır evine ve odunluğa ait olan, henüz nedeni bilinmeyen yangın hızla büyüdü ve alevler her yeri sardı.

Çevredeki vatandaşlar yangının büyüdüğünü görünce yardıma koştu ancak yetersiz kaldılar. Bunun üzerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucunda Özer ailesine ait tandır evi ve odunluk kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan birçok eşya küle döndü.

Yangın nedeniyle mağdur olan Özer ailesi, kendilerine yardım eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.