Bursa'da Mudanya Belediyesi, Güzelyalı Eğitim Mahallesi’nde ortak yaşam alanına moloz atıldığı ihbarını değerlendirerek, zabıta ekipleriyle müdahale etti.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, çağrı merkezine gelen bir ihbar üzerine Güzelyalı Eğitim Mahallesi’nde ortak yaşam alanına moloz atıldığını tespit etti. Vatandaşlardan gelen talep, belediyenin ilgili birimi olan Zabıta Müdürlüğü’ne iletildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, ihbarı yerinde doğruladı ve moloz atıklarına yönelik iki gün ihtarname düzenleyerek Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı.

Bugün çağrı merkezimize iletilen bir talep, ekiplerimizce incelenerek gerekli müdahale gerçekleştirildi.Siz de taleplerinizi 444 89 22 numaralı WhatsApp hattımızdan ya da online başvuru kanallarımız aracılığıyla bize iletebilirsiniz. pic.twitter.com/dg1MzIsjSG— Mudanya Belediyesi (@MudanyaBel) July 3, 2025

Belediye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çağrı merkezimize iletilen bir talep, ekiplerimizce incelenerek gerekli müdahale gerçekleştirildi. Siz de taleplerinizi 444 89 22 numaralı WhatsApp hattımızdan ya da online başvuru kanallarımız aracılığıyla bize iletebilirsiniz” ifadeleriyle vatandaşları bilgilendirerek, iletişim kanallarını hatırlattı.