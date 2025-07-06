Balıkesir’in Gömeç ilçesinde 4. Uluslararası Keremköy Festivali, "Engelsiz Yaşam" temasıyla başladı.

Gömeç’in tarihi ve doğal değerleriyle dikkatleri üzerinde toplayan mahallelerinden Keremköy’de bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 4. Uluslararası Keremköy Festivali’nin açılışı, geleneksel kortej yürüyüşü ile start aldı. Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı’nın yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı bando eşliğindeki yürüyüş, Keremköy İlkokulu bahçesinde sona erdi. Saygı duruşunun ardından okul bahçesini dolduran yüzlerce vatandaşla birlikte İstiklal Marşı’nın okunmasının akabinde festival çerçevesinde kurulan engelliler ile vatandaşların el emeklerinden oluşan eserlerin sergilendiği stantlar protokol tarafından ziyaret edildi.

Etkinlikte konuşan Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri festivalin temasını ‘Engelsiz Yaşam’ olarak belirlemekteki amaçlarının toplumda engelli farkındalığına dikkat çekebilmek olduğunu söyledi. Engelli bireylerin imkân verildiğinde başarılı olacağından şüphe duymadığını ifade eden Başkan Bağcı, festivalde 21 sanatçıyı ağırladıklarını ve birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla organize ettikleri festival ile Gömeç’in sesini dünyaya duyurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından bir lisenin öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri sundu. Gömeç Engelli Dayanışma Derneği üyesi engellilerin Türk halk müziği konseri ve Gömeç Belediyesi Bendir Grubu’nun mini konseri ile festival devam etti. Festivalde yaşamları boyunca ayakta kalabilmenin mücadelesini vererek, hem iş hayatında hem de sanat dünyasında başarılı olan engellilerle yapılan söyleşi ilgi gördü.

Festivalin ilk gecesi Türk halk müziği severlerin yakından tanıdığı Seda Kurnaz, Kutsal Evcimen ile Mustafa Özarslan ve Grup Çığ konserleriyle halayların çekilmesiyle büyük bir coşkuyla sona erdi. Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı’nın Seda Kurnaz ve Kutsal Evcimen ile birlikte sahnede türkü seslendirmesi yoğun alkışlarla karşılık buldu. Başkan Bağcı’nın "Bir ülkenin türküleri, o ülkenin yasa çıkaranlarından daha güçlüdür" şeklindeki sözleri ise geceye adeta damgasını vurdu.

Festivalin açılışında Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi Faruk Akkoyunlu ile Edremit ve Burhaniye belediyelerinin temsilcileri de hazır bulundu.