Balıkesir'in Erdek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara, elektrik trafosu ile çeşmeye çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Mahallesi 100 Evler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 94 yaşındaki Mustafa D. direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan otomobillere çarptıktan sonra elektrik trafosu ve çeşmeye çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği sırada bölgede yaya bulunmaması, facianın önüne geçti. Polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.