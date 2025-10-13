Muğla Teknoloji Koleji (MTK) Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, uluslararası bilim arenasında ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza attı. MTK öğrencileri Tuana Lorin Bayram, Duru Su Arslan ve Çağla Akgün, Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenen Scientists Of The Future 2025 (Geleceğin Bilim İnsanları 2025) Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması’nda, 125 finalist proje arasından biyoloji alanında dünya üçüncülüğü ödülünü kazandı.

Genç bilim insanlarının bu önemli başarısında, MTK Okulları Proje Koordinatörü Mehmet Ali Onaran’ın rehberliği ve danışmanlığı büyük rol oynadı. Öğrencilerin bilimsel çalışmaları, jüri tarafından yüksek takdirle karşılanarak ülkemizi uluslararası platformda başarıyla temsil etti.

Muğla Teknoloji Koleji Kurucu şirketi olan MUYABİR’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz başarıda emeği geçenlere teşekkür etti. Gürbüz, "Muğla’nın okulu MTK Koleji sadece Muğla’mızın değil, ülkemizin gururu oldu. Rusya’da 125 finalist ülkenin arasında bayrağımızı gururla dalgalandıran ve göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi ve danışman öğretmenimizi yürekten kutluyor; bilimle geleceğe yön veren gençlerimizin akademik yaşamlarında nice başarılara imza atmalarını diliyoruz" dedi.