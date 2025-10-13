Bu sezon Kayseri’yi Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil eden tek takım olan Kocasinan Şimşekspor; ligin ilk haftasında Diyarbakır deplasmanında kazanarak sezona 3 puan ile başladı.

Ligin ilk haftasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor’a konuk olan sarı siyahlı takım, genç oyunculardan kurulu kadrosu ile sahadan 1-0 galip ayrıldı. Diyarbakır Seyrantepe 1 Nolu Çim Saha’da oynanan ve Furkan Onur Sarıoğlan, Onur Gönül ve Enes Demirel hakem üçlüsünün yönettiği maçta sarı siyahlı takımın tek golü 73. dakikada Hüseyin Barış Temizyürek’ten geldi.

Lige deplasmanda aldığı 3 puan ile başlayan Kocasinan Şimşekspor, ligin ikinci haftasında Kahta 02 Spor’u konuk edecek.