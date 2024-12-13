Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen 2’inci Gelişimsel Bakım Sempozyumu, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi B Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sempozyumda, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bireyselleştirilmiş bakımın önemi, ısı regülasyonu, ses ve ışık kontrolünün yenidoğan bebekler üzerindeki etkileri gibi kritik konular ele alındı. Ayrıca, prematüre bebeklerin ventilasyonu ve akciğerlerinin korunması, yenidoğan monitörizasyonu gibi alanlardaki en güncel bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Sunumların ardından katılımcılar, merak ettikleri konularda uzmanlara sorularını yönelterek sempozyuma aktif katılım sağladı. Soru-cevap bölümüyle sona eren sempozyum, yoğun bakımda gelişimsel bakım alanında bilimsel iş birliğini ve bilgi paylaşımını artırma hedefine başarıyla ulaştı.

Sempozyumun düzenlenmesine katkı sunan tüm akademisyenlere, katılımcılara ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden organizasyon komitesi, bu tür etkinliklerin yenidoğan bakımında bilimsel gelişmelere katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş’un açılış konuşmasıyla başlayan sempozyuma, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşim Olgun, Neonatoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Nilay Hakan, Doç. Dr. Özkan İlhan ve Uzm. Dr. İpek Kocaoğlu, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Neonatoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Esra Arun Özer ve Dr. Öğr. Üyesi Burçin İşcan gibi alanında uzman akademisyenler katıldı. Ayrıca uzman hekimler, araştırma görevlileri, tıp fakültesi öğrencileri ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşireler de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.