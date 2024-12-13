Diyarbakır’da itfaiye erleri, bir yıl içinde 112 Acil Çağrı Merkezi’nden gelen yaklaşık 7 bin 200 olaya 40 saniyede çıkış yaparak baktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Metin Alar, bu yıl içinde 7 bin 200 olaya müdahale edildiğini, personel sayılarının norm kadroda 511, şu an 300 personelle işi yürüttüklerini söyledi. Bunun 149’u memur, diğer arkadaşlarının ise geri hizmette olduklarını belirten Alar, yenilikler yapmayı düşündüklerini ifade etti.

150 memuru meclis kararından geçirip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yolladıklarını aktaran Alar, “Ardından araç sayımızın yetersiz olduğunu fark ettik. Bunları başkanlarımızla görüşüp araç alımına gitmeyi planladık. Şu anda 56 aracımız var. Filomuza 21 adet eklemeyi düşünüyoruz. Bunun için de meclis kararı alıp bakanlığa yolladık” diye konuştu.

Geçen yıl vakaların 3 bin 200 civarındayken bu yıl 7 bin 300’e yakın vakaya baktıklarını kaydeden Alar, şöyle konuştu:

“Bunun içinde trafik kazası ayrı yer almakta. Bu vaka artışlarından dolayı önlem almaya gittik. Muhtarlarla, ziraat odalarıyla görüşmeler yaptık. Anız yakılmamasına dikkat edilsin diye el broşürleri dağıttık. Birçok kurumla görüşmeler yaptık. Gelecek yıl içinde tekrar görüşmelere devam edeceğiz. Daha önce asılsız vakalar çok yoğundu. 112’ye bağlandıktan sonra büyük bir düşüş yaşandı.”

“3 itfaiye şubesi, 1 müfreze açmayı düşünüyoruz”

Kentin büyümesiyle beraber istasyonların eksikliklerini gidermek adına 3 itfaiye şubesi ve 1 müfreze açmayı düşündükleri bilgisini paylaşan Alar, “Bunun için yer bakımı da yapılıyor. Malzeme alınması için ihale yaptık. İtfaiyemizi kısa bir sürede çok ileri bir yere getirmeyi düşünüyoruz. Bir tanesi Oğlaklı bölgesinde, bir tanesi Elazığ yolu üzeri, bir tanesi Silvan yolu üzerine ve Çınar yolu üzerinde müfreze açmayı düşünüyoruz. Bize 112’den çağrı düştükten sonra ekiplerimiz 40 saniye içinde çıkış yapıyor” ifadelerini kullandı.