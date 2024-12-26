Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) yarın “Çok Kimlikli ve Yönlü Bir Osmanlı Münevveri Doktor Milaslı İsmail Hakkı’nın Bilimsel Mirası Çalıştayı” düzenlenecek.

MSKÜ’den yapılan açıklamada, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 27.12.2024 tarihinde “Çok Kimlikli ve Yönlü Bir Osmanlı Münevveri Doktor Milaslı İsmail Hakkı’nın Bilimsel Mirası Çalıştayı” düzenlenecektir. Halk sağlığının korunması için başarılı çalışmalar yapmış; bilhassa Anadolu’da salgın hastalıklarla mücadelede önemli görevler üstlenmiş 19. yüzyıl bilim insanı olan Doktor İsmail Hakkı Milaslı üzerine gerçekleştirilecek Çalıştay’da, Milaslının bilimsel mirası ortaya konacaktır. Çalıştayımıza siz değerli basın mensuplarını da bekler; iyi çalışmalar dileriz” denildi.