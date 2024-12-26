Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Konya’da kütüphane kavramına farklı bir boyut getiren Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’ni ziyaret ederek buradan faydalanan öğrencilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gençlerin daha modern çalışma imkânlarından faydalanabilmesi için Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Buradan hizmet alan öğrenciler ile bir araya gelerek onlarla sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, öğrencilerden gelen talep ve önerileri dinledi.

Öğrencilere çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dileyen Başkan Pekyatırmacı, onlarla fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Kütüphanenin imkanlarından dolayı memnun olduklarını ifade eden öğrenciler ise Başkan Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.

Başkan Pekyatırmacı, “Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz gözde mekan olmayı sürdürüyor ”

Selçuklu Belediyesi olarak geleceğin teminatı olan gençlerin ve çocukların en iyi şartlarda eğitim alabilmeleri, bilgiye ve kültüre kolaylıkla erişim sağlayabilmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Bu noktada kütüphanecilik faaliyetlerimiz önemli bir işlev görüyor. Özellikle üniversiteli öğrencilerimizin yoğun bir şekilde bulunduğu Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırdığımız Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz, sunduğu etüt merkezi, grup çalışma salonları, derslikler ve sosyal alanlarıyla önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. İçerisinde sunduğu konforlu imkanlardan sadece öğrencilerimiz değil her yaştan kitapseverimiz faydalanabiliyor. Merkez sadece kitap okuma yeri değil, aynı zamanda bilgiye erişim ve sosyal etkileşim merkezi olması geniş kitap arşivi ve teknolojik olanaklarıyla da okurlarımızın beğenisini kazanıyor. Kütüphanemizden aktif olarak yararlanan öğrencilerimizin memnuniyetini görmek ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın en güzel göstergesi oluyor ve bizleri memnun ediyor. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olamaya, onlar için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.