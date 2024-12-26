Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu ’Hayvansever Gönüllüleri’ adlı grup, her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayında sokak hayvanları yararına denize girerek bağış topladı. Bağışlar, hayvan barınağındaki ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacak.

Didim’de yerleşik yaşayan yabancı uyruklu ve Türk vatandaşlarından oluşan Didim Hayvan Dostları Derneği üyeleri, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’ndaki sahipsiz hayvanlar yararına etkinlik düzenledi. Etkinlikte yaklaşık 100 kişi, Altınkum’da bir kafede bir araya geldi. Aralarında Türk, İngiliz, İskoç ve İrlandalıların bulunduğu yaklaşık 50’ye yakın kişi, kış ortasında sokak hayvanları yararına denize girerek bağış topladı.

20 yıldır Didim’de yaşayan İngiliz Lyn Dulledge (69), bağışla toplanan paraların Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’ndaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını belirtti. Dulledge, “Denize ilk girdiğimde çok soğuk ama girince alışıyoruz. 20 yıldır bu etkinliği yapıyoruz. Sokak hayvanları ve barınaktaki hayvanların görünebilirliğini arttırmak için ve bakımı için yapıyoruz. Her şeyi hayvanlar için yapıyoruz” dedi.

İngiliz Elizabeth Calılkin ise, “Sokak hayvanları için sadece denize girmiyoruz. Kafede panayır yapıyoruz. Burada elde edilen geliri de sokak hayvanları için kullanacağız” diye konuştu.