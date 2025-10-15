Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı akademik açılış töreni gerçekleştirildi. MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin bugün itibarıyla 40 bini aşkın öğrencisi, 3 bine yakın personeliyle Muğla’nın ve ülkemizin güzide bir akademik kurumu olduğunu açıkladı.

MSKÜ Rektörü Kaçar açılış konuşmasında İsrail soykırımına değinerek, "2023 yılının 7 Ekim tarihinden bu yana yanı başımızda bütün dünyanın gözü önünde yaşanan zulüm ve soykırım, Gazze’li kardeşlerimizin direnişi, dünyanın pek çok köşesinde duyarlı insanların bu kötülüğe elleriyle, dilleriyle ve kalpleriyle karşı çıkmaları ve medeniyetimizin sorumluluğunu taşıyan sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle inşallah sona eriyor. Gazze’de, kardeşlerimizin yaşadığı acılar, hepimizin yüreğine dokunuyor. Orada yıkılan sadece binalar değildi, insanların umutları, geçmişleri ve geleceğe dair hayalleriydi. Hepimiz Gazze’de yaşananlara ağıt yakıyoruz ve yakacağız ama inşallah Gazze’ye elveda ağıtı yakmayacağız" dedi.

Üniversitenin hamisini Sıtkı Davut Koçman’ı andı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin hamisini Sıtkı Davut Koçman’ı rahmetle anan Rektör Kaçar, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bugün itibarıyla kırk bini aşkın öğrencisi, üç bine yakın personeliyle Muğla’mızın ve ülkemizin güzide bir akademik kurumudur. Üniversitemizin 30 yıllık fiziki tarihinin en önemli bölümünü merhum Sıtkı Davud Koçman’ın katkıları oluşturmaktadır. Dün 20. Vefat yıldönümünde Sıtkı beyi andık. Sıtkı beyi ve üniversitemize çok değerli katkılar yapan bütün hayırseverlerimizi şükranla ve minnetle hatırlamak istiyorum" dedi.

"Akreditasyon sürece başladı"

Program bazında akreditasyona önem verdiklerini belirten Rektör Kaçar, "Üniversitemiz bu yıl akreditasyon sürecini başarıyla atlattı ve 2027 yılına kadar akredite edildik. Yükseköğretimde akreditasyon, küresel ölçekte kalite güvencesi sağlayarak hem kurumların uluslararası itibarı hem de öğrencilerin akademik ve mesleki hareketliliği için kritik bir öneme sahiptir. Hedefimiz, kalite standartlarına tam uyum sağlayan ve içselleştirmiş bir kültür oluşturarak bunu sürdürülebilir bir kurumsal çerçeveye oturtmaktır. Program bazında akreditasyona da büyük önem veriyoruz. Bu sayede üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz, uluslararası standartlarda kabul gören bir seviyeye yükseliyor. Hâlihazırda 26 lisans programımız akredite olmuş durumda. Ayrıca bu yıl ilk kez meslek yüksekokullarımızı da akreditasyon sürecine dahil ettik. Geçtiğimiz yıldan itibaren Times Higher Education dünya üniversiteler sıralamasına dahil olduk ve burada daha iyi bir noktada olabilmek için çalışıyoruz" dedi.

"Yapay Zekâ Üst Komisyonu ve Çalışma Grubu oluşturduk "

"Günümüzde hiç kimse yapay zekâ temelli araçların gelişimine bigâne kalamaz. Biz de üniversitemizde, yapay zekânın eğitim, araştırma ve yönetim süreçlerinde etik, adil ve sorumlu biçimde kullanımını sağlamak amacıyla Yapay Zekâ Üst Komisyonu ve Çalışma Grubu oluşturduk. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl insan odaklı yapay zekâ politikamızı ilan ettik; bilgi güvenliği, veri gizliliği, telif hakları, akademik dürüstlük ve etik değerler temelinde rehber ilkeler belirledik. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimize yönelik etik, felsefi ve teknik boyutlarıyla yapay zekâ seminerleri başlattık"

Öğrencilere tavsiyleler

"Sevgili öğrencilerimiz, üniversiteyi kazanmak sizler için ipi göğüslediğiniz bir varış noktası, ama aynı zamanda üniversite sizin hayatınıza yön vereceğiniz, gelecek arayışınızın ve bilgiyi arama yolculuğunuzun ilk aşamasıdır. Bir Gılgamış yolculuğuna benzeyen bu serüvende pek çok tehlikeyle karşılaşacaksınız. En büyük tehlike modern teknolojiye hapsolup sanal dünyada kaybolmaktır. Onun için sizlere, modern teknolojiyi de araçsallaştırarak, üniversitemizdeki öğrenme süreçlerinde klasik yöntemleri de ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum. Yani derslerinizi sıkı sıkıya takip etmenizi, hocalarınızla entelektüel etkileşim halinde olarak sınıf içi tartışmalara katılmayı, kalem defter kullanmayı, başta konularınızın klasik metinleri olmak üzere, Türk ve dünya klasikleri arasında yer alan edebiyat eserlerini okumayı veya yeniden okumayı, not almayı, not çıkarmayı unutmayın" dedi.

Akademik açılış töreninde örende bölülerini en yüksek puanla kazanan Tıp Fakültesinden Yağmur Nisa Türker, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünden Şefik Körkem, Turizm Fakültesinden İsmail Aykut Sapaz ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Bedia Demir’e plaketleri verildi.