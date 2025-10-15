Muş Sağlık Müdürlüğü, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Muş Devlet Hastanesi’nde açılan stantta vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Etkinlik kapsamında kansere yakalanan kişilerin fotoğraflarından oluşan resim sergisi de büyük ilgi gördü. Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, stantta görevli sağlık personelinden bilgi alarak sergiyi gezdi. Daha sonra ayaktan kemoterapi ünitesindeki hastaları ziyaret eden Çakır ve Ömür, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ömür, dünyada 1-31 Ekim tarihleri arasında kanser konusunda farkındalık oluşturmak üzere planlanan bir ay olduğunu ifade ederek, "Sadece bugünle değil, yılın bütün günleri sahada olmamız gerekiyor. Kanser dünyada ölüm sıklığı açısından ikinci sırada yer alıyor. En fazla ikinci sırada ölüm nedenleri kanser. Dünyada her 6 insandan birisi kanserden vefat ederken, ülkemizde bu oran daha fazla. Her 5 vatandaşımızdan biri kanser nedeniyle vefat ediyor. Kadınlarımızda da en sık görülen kanser türü maalesef meme kanseri. Bizler meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için sürekli sahadayız. Sürekli halkın bilgilendirme konusunda etkinlikler yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ulusal kanser tıbbi programında üç kanseri tarıyoruz. Kadınlarda meme ve rahim ağzı kanseri, erkeklerde ise kalın bağırsak kanserleri ile ilgili ücretsiz tarama yapıyoruz. Son derece basit, zaman almayan tarama yöntemleridir. Vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam merkezlerine, toplum sağlığı merkezlerine ve hastanelerimize davet ediyoruz. Her zaman diyorum, kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun" dedi.

Etkinliğe Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yalçın Güzelel, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ayşe Rumeysa Doğruyol ve sağlık çalışanları katıldı.