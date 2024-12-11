Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, hem akademik hem de tıbbi başarılarıyla dikkat çekiyor.

2011 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan ortak kullanım protokolüyle kurulan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2012 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nı faaliyete geçirerek, 2015’ten itibaren asistan eğitimi vermeye başladı.

Kliniğin en büyük başarılarından biri, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) tarafından yapılan değerlendirme sonucu 15 Ekim 2021’de Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanması oldu. Bu belge, kliniğin eğitim şartlarını uluslararası standartlara taşıdığını ve tedavi hizmetlerinde ileri teknikler uyguladığını ortaya koyuyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, tıp fakültesi bünyesinde akredite olan ilk klinik olma unvanını taşırken, Türkiye genelinde bu belgeye sahip 20 klinikten biri olarak dikkat çekiyor. Kliniğin bilimsel çalışmaları da başarılarını destekliyor; son 5 yılda uluslararası dergilerde 65, ulusal dergilerde 20 makale yayımlanmış, birçok kongrede bilimsel bildiriler sunulduğu belirtildi.

Kliniğin güçlü kadrosu, Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan başkanlığında akademisyenler, uzman hekimler ve araştırma görevlilerinden oluşuyor. Ayrıca 15 hemşire, 5 tıbbi sekreter ve 2 alçı teknisyeni ile hastane hizmetlerini destekliyor.

Hastane, 40 yatak kapasiteli servisinde çift ve tek kişilik odalar, 4 poliklinik, alçı odası, küçük cerrahi müdahale odası, PRP odası gibi modern altyapı imkanlarına sahip. Spor yaralanmaları, omurga cerrahisi, pediatrik ortopedi, artroplasti, ayak-ayak bileği cerrahisi ve travma gibi alt branşlarda ileri düzeyde hizmet sunuluyor.