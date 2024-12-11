Bitlis’in Ahlat ilçesinde domuz sürüsü dron ile havadan görüntülendi.

Ahlat ilçesinin Kulaksız ve Tahtısüleyman mahallelerinin üst kısmında yer alan ve içinde mağara ile kiliselerin bulunduğu Madavans Vadisi’nde dron uçuran bir içerik üretici fotoğrafçının kadrajına domuz sürüsü yakalandı. Havadan çekilen görüntüde vadiden sürü halinde çıkan domuzlar, çam ağaçlarının arasından arazide ilerliyor. Dronun yaklaşması ile ürperen domuz sürüsü tekrardan ağaçlık alana girerek gözden kayboluyor.