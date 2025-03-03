MSKÜ ile Bodrum ve Fethiye Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında Denetimli Serbestlik Hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri arasında hükümlülerin suçtan uzaklaşarak topluma kazandırılmalarını hedefleyen, iyileştirme odaklı iş birliği protokolü yapıldı.

Protokol, Rektörlük binasında MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı arasında imzalandı.

Suça sürüklenen çocuklar, yükümlüler ve eski hükümlülerin suçlarının anlam ve önemini kavrayarak, yeniden suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla iyileştirme odaklı çalışmalar yapılması için imzalanan protokol kapsamında, suça sürüklenen çocuklar için özel faaliyetler düzenlenmesi, bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapılması, ortak projeler ve AR-Ge faaliyetleri yapılması planlanıyor.

Ayrıca, denetimli serbestlik personeline yönelik eğitim programları da gerçekleştirilecek. Sosyal ve kültürel faaliyetler, koruma kuruluna yönelik projeler ve kamuya yararlı işlerde çalıştırma faaliyetleri de protokol kapsamında yer alacak.