Avrupa Konseyi’nden 3 ödülle döndüklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "47 ülke içerisinde 19 belediye ödül aldı. Büyükçekmece Belediyesi de 3 önemli ödüle layık görüldü" dedi.

24-27 Şubat tarihleri arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantısı için Strazburg’da bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Türk Milli Delegasyon Üyesi Dr. Hasan Akgün, İzleme Komitesi toplantıları hakkında belediye meclisini bilgilendirdi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Mart ayı toplantısını Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem maddeleri öncesi söz alan siyasi parti grup başkan vekilleri önemli gün ve olaylara ilişkin görüş ve temennilerini dile getirdi.

"Türkiye’de uygulanan kayyım atamaları Avrupa Konseyi’nde de karşımıza çıkıyor"

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantılarında Türkiye’de uygulanan kayyım atamaları nedeniyle ciddi anlamda eleştirilerle karşılaştıklarını kaydeden Başkan Akgün, komitenin bu konuda hazırladığı rapor hakkında belediye meclisini bilgilendirdi. Başkan Akgün, görevden el çektirilen belediye başkanın yargı süreci tamamlanıncaya kadar halkın oylarıyla seçilmiş meclisten birinin seçilmesinin demokrasinin gereği olduğuna vurgu yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi’nde verilen ödüller hakkında da konuşan Akgün; "Avrupa Konseyi’ne gittiğimizde ayrıca ödül töreni de vardı. 47 ülke içerisinde 19 belediye ödül aldı. Bizim aldığımız ödül 2050 Vizyon projesi, örnek gösterilen Katılımcı Bütçe Çalışmaları ve Yeşil İşyeri Projesi. Avrupa Konseyi tarafından verilen 3 önemli ödülü şehrimize, ülkemize getirdik verilen. Emeği geçen meclis üyesi arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, katkı sağlayan herkese şahsım ve Büyükçekmece ailem adına teşekkür ederim" diye konuştu.

"Pınartepe’nin planları CHP meclis üyelerinin oylarıyla geçti"

Mecliste söz alan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İBB Meclisi’nde oyçokluğuyla kabul edilen Pınartepe Mahallesi’nin imar planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şöyle konuştu; "Pınartepe’nin farkı bir hikayesi var. 2016 yılında başlamıştı bu plan. Aslında işleyen bir plan varken o zamanki İBB yönetimi tarafından burada bir plan yapılmak istenmiştir. Biz de memnuniyetle karşılamışızdır. 2017 yılında planlar oy birliğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçmiştir. Askı süreci başlamıştır. O tarihte askıya çıktıktan sonra planlara 1000’in üzerinde itiraz gelmiştir. Çünkü planlama müdürlüğünün verdiği planlardaki yoğunlukları o zamanki komisyon üzerlerini çarpılayıp, yoğunlukları kendi kafasına göre düşürerek planları mahvetmiştir. Buna da vatandaşlarımız haklı olarak itiraz etmiştir. Bu 1000’in üzerinde itirazın görüşülmesi tam 5 sene sürdü. Akabinde itirazların görüşülmesi sırasında yani kabul edilmiş bir plan varken ve askıya çıkmışken bunun itirazlarının görüşülmesi sırasında o zamanki komisyon üyelerinin nereden çıktığı belli olmayan TÜBİTAK ile bakanlığın yani devletin iki kurumunun yani AK Parti’nin yönettiği iki kurumunun yaptığı zemin etütlerinin birbirini tutmadığı iddiasıyla planlar tümüyle iptal edilmiştir."

Erdoğan, "Kabul edilmiş olan planlar itirazların görüşülmesi sırasında devletin yönettiği iki kurumun yaptığı zemin etütlerinin birbirini tutmadığı iddiasıyla iptal edilmiştir. Daha sonra zemin çalışmaları tekrar başlatılmış Büyükşehir Belediyesi tarafından. Zemin çalışmalarını, mikro bölgeleme çalışmalarını direkt bakanlık yapmıştır. Bunun yazıları, yazışmaları, her şeyi dosyasında mevcuttur. Daha sonra bu planlar tekrar çalışılmış. Çalışılan planları da biz burada, bu kürsüde ben Aralık’ta geleceğini söz vermiştim. Aralık’ta değil de Şubat’ta gelmesinin tek sebebi daha önceki planlara yapılan 1200 tane itirazın da incelenip, bu itirazlar doğrultusunda vatandaşın itirazı kalmayacak şekilde düzenlenmesinden ileri gelerek Şubat ayına atılmıştır. Şubat ayında da planlar CHP meclis üyelerinin oylarıyla yani AK Partili meclis üyelerinin reddiyle geçmiştir. Bunun ile ilgili yapılan açıklama zemin değerlerinin önlerine gelmediği yönündedir. Buranın mikro bölgelemelerini, zemin etütlerini bakanlık yapmıştır. Bakanlığın yaptığı zemin etütlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zemin İnceleme Daire Başkanlığı ne yazabilir de ters olabilir? Raporları imzaladıkları sabah kendilerinin önlerine konmuştur. Plana esas rapor değerleri komisyonun önüne konmuştur. Bunun dışında niye reddettiklerini deprem haftasında Pınartepe gibi zeminin sıkıntılı olduğu ve büyük bir bölümünün yapı yasaklı alan ilan edildiği bir mahallemizde planlara, uygulama planları değil bunlar. 1/5000’lik nazım imar planları" ifadelerini kullandı.