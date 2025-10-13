Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bilim İletişimi Ofisi (BİO) tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri, bu kez ebeveynleri odağına aldı. "Çocuklarımız için Yeni Nesil Ebeveynlik" başlıklı atölye çalışması, yoğun katılımla gerçekleşti.

MSKÜ Bilim İletişimi Ofisi (BİO), üniversitede üretilen akademik bilgiyi sadeleştirerek halka ulaştırma misyonuyla düzenlediği Bilim Kafe etkinliklerine devam ediyor. Şehir ve üniversite bütünleşmesine önemli katkılar sunan BİO, bu kapsamda önemli bir konuyu gündeme taşıdı.

11 Ekim Cumartesi günü, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Öğr. Gör. Tevfik Fikret Coşkun tarafından verilen "Çocuklarımız için Yeni Nesil Ebeveynlik" atölyesine ilgi büyük oldu.

İnteraktif çalışmalarla modern ebeveynlik anlatıldı

Yoğun katılımın gözlendiği etkinlikte; ebeveyn-çocuk iletişimi, erken çocukluk dönemindeki öğrenme süreçleri ve modern ebeveynlik anlayışları gibi kritik konular interaktif çalışmalarla ele alındı. Atölye çalışmasının temel hedefi, ebeveynlere çocuk gelişimi ve eğitiminde yeni yaklaşımlar kazandırmaktı. Veliler de söz alarak kendi fikir ve görüşlerini katılımcılarla paylaşma fırsatı buldu.

Kurulduğu günden bu yana çeşitli konuları ele alan BİO’nun etkinliği, üniversite ile şehrin bütünleşmesinde oynadığı rolün altını bir kez daha çizdi ve halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Şehir merkezinde, Arasta Çarşısı’nda yer alan Bilim ve Sanat Evi’nde düzenlenen Bilim Kafe etkinliklerinin önümüzdeki günlerde farklı alanlarda düzenlenecek yeni çalışmalarla devam edeceği bildirildi.