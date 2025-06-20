2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle birlikte Çilimli’de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Karne dağıtım törenlerine Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay ve Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız da katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Kaymakam Alpay ve Başkan Yıldız, Esenli İlkokulu ile İbrahim Hoşver İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilere başarı dileklerinde bulunan protokol üyeleri, öğretmenlerle de sohbet etti.

Kaymakam Furkan Alpay, öğrencileri tebrik etti yaz tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Başkan Yıldız "Gözlerindeki heyecan ve mutluluk her şeye değerdi. Çocuklarımızın başarılarıyla gururlanıyor, hepsine gönülden iyi tatiller diliyorum. Dinlenin, eğlenin, bol bol kitap okuyun. Yeni döneme sağlıkla ve enerjiyle dönmenizi temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektiren Kaymakam Alpay ve Başkan Yıldız, okul yöneticilerine teşekkür etti.