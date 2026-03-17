DÜZCE(İHA) - Düzce'de 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Can Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile bir araya geldi. Programda minik öğrenciler, Tıp Bayramı dolayısıyla çiçek takdim etti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleşen buluşma, samimi ve renkli anlara sahne oldu. Miniklerin nazik jestinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, öğrencilere teşekkür ederek balon hediye etti.

Tıp Bayramı'na renkli dokunuş

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, sağlık çalışanlarına verilen değeri bir kez daha ortaya koydu. Çocukların içten davranışları programa sıcak bir atmosfer katarken, sağlık çalışanları ile toplum arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağladı.