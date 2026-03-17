Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Çanakkale: Bir milletin destanı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 'Varlığını özgürlüğüyle tanımlayan Türk milletinin tarihi, bu uğurda verilen büyük mücadele destanlarıyla yazılmıştır. Çanakkale Zaferi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası ve kahraman vatan evlatlarının üstün fedakârlığıyla yazılmış, bu destanların en şanlılarından biridir. 1915'te dünyanın en güçlü donanmaları, Çanakkale Boğazı'nı geçerek vatan topraklarımızı işgal etmeyi, milletimize diz çöktürmeyi hedefledi. Ancak karşılarında yalnızca bir orduyu değil; canı pahasına vatanına, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkan bir milletin sarsılmaz iradesini buldular. O irade; yokluk içinde direnen, imkânsızlıklar karşısında yılmayan, umudu silah kadar güçlü bir kuvvete dönüştüren bir iradeydi' dedi.

Birlik ve beraberliğin gücü

Başkan Aras 'Çanakkale aynı zamanda birliğin ve beraberliğin, en büyük ordulardan ve en gelişmiş silahlardan dahi üstün olduğunu göstermiştir. Anadolu'nun dört bir yanından gelen vatan evlatları tek yürek olmuş, canlarını vatan uğruna siper etmiştir. O günden bugüne değişmeyen gerçeklerden biri, bu milletin en sağlam siperinin, kenetlendiği andaki birlik ruhu olduğudur. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin 'muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda' bulunduğunu göstererek Millî Mücadele'ye ilham olmuş, Anadolu'da direnişin ateşini tutuşturmuştur. Çanakkale'yi geçilmez kılan milletimiz, Kurtuluş Savaşı'nda da düşmanı vatanın bağrından söküp atmıştır. Tarih boyunca bu topraklar nice emellerin hedefi olmuş; ancak milletimiz her seferinde kenetlenerek bağımsızlığını kararlılıkla korumuştur' şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin mayasında Çanakkale vardır

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Laik, demokratik, bağımsız ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin mayasında Çanakkale ruhu vardır. Bugün dünyada ve bölgemizde her gün yeni savaşlara ve çatışmalara tanıklık ederken; imkânsızlıklar içinde kazanılan zaferler, Misak-ı Millî sınırlarının kararlılıkla savunulması, tam bağımsızlık uğruna verilen mücadeleler ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri bizlere hem pusula hem de güç kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu mirasa sahip çıkmak; aynı ruhla, omuz omuza, bu vatan için kenetlenmekle mümkündür' dedi.

Şehitlerimizi minnetle anıyoruz

Başkan Aras 'Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde; başta Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan toprakları için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Çanakkale Geçilmez!' dedi.